Le immagini dicono tutto, non c’è bisogno di aggiungere altro. Ci troviamo esattamente in località Is Coras, a Sestu, nella zona periferica del centro abitato, tra la s.p. Sestu Elmas, dirimpetto le aziende commerciali "Eurospin" e "Villano Trasporti": lo scenario è a dir poco desolante, rifiuti ingombranti e inquinanti buttati ai bordi della carreggiata, paraurti e gomme d'auto, materassi, buste nere colme di spazzatura, residui di materiale edile e ogni altro rifiuto abbandonato. Le discariche abbondano sotto gli occhi di chiunque, amministratori compresi.

Uno sfacelo, nonostante i continui controlli della compagnia Barracellare e la lotta del Comune di via Scipione contro gli imbecilli di turno che ignorando ogni norma e prescrizione sullo smaltimento dei rifiuti creano un danno ambientale non indifferente.

Il quesito è spontaneo: perché non installare telecamere per denunciare i responsabili dello scempio? Le foto fanno notare qualcosa di inquietante: carrozzieri e gommisti abbandonano i rifiuti e gli scarti di lavorazione in quella zona per eludere i costi di smaltimento nelle discariche autorizzate