Per ora, niente “licenza d’uso per l’intera stagione 2013/2014”. Il comune di Quartu Sant’Elena non ha accolto la richiesta del club rossoblù circa il rilascio del documento necessario per poter iscrivere il campo “Is Arenas” alla prossima stagione calcistica. Entro il 20 di giugno, ossia tra 5 giorni, la documentazione deve essere consegnata, altrimenti la società del Cagliari dovrà guardarsi attorno e scegliere un altro terreno di gioco. Possibile che Cellino lo stia già facendo. Ad esempio un’ipotesi potrebbe essere quella di andare a giocare a Brescia.

L’amministrazione comunale di Quartu ha comunque specificato al club i motivi della sua opposizione: "La vostra richiesta potrà essere accolta una volta ultimati i lavori richiesti dalla Commissione, la presentazione dei documenti, la visita di constatazione, i titoli edilizi e il certificato dei Vigili del fuoco".