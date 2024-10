Rapina a mano armata nella serata di venerdì in una farmacia di via Bacaredda a Cagliari. Un uomo avrebbe fatto irruzione nell'attività con una pistola in mano minacciando il titolare per farsi consegnare l’incasso.

All’interno della cassa erano rimasti solo 10 euro. Il rapinatore li ha agguantati ugualmente prima di fuggire via.

La polizia ha recuperato le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltato le testimonianze. Non è ancora certo che l’arma usata fosse vera.