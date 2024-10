Nella giornata di oggi gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orgosolo diretti dal Commissario Capo Giampiero Putzu hanno concluso le operazioni di notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 14 indagati per le gravi irregolarità perpetrate nell’affidamento dei lavori relativi al rifacimento del campo sportivo comunale di Orgosolo.

Il Sindaco, 6 Assessori Comunali, 4 impiegati pubblici e 3 imprenditori sono stati indagati per turbativa d’asta, falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici e abuso d’ufficio per avere, in concorso tra loro, turbato le due gare d’appalto aventi ad oggetto la “riqualificazione impianti sportivi S. Caterina.

Realizzazione manto in erba sintetica del campo da giuoco calcio”, attraverso collusioni e mezzi fraudolenti. In particolare, avrebbero proceduto all’affidamento diretto della fornitura e posa del manto erboso del campo sportivo di Orgosolo senza prevedere alcuna gara, pregiudicando la partecipazione concorrenziale di altre imprese, al fine di poter assegnare, direttamente, fornitura e lavori, rispettivamente, alla ditta Mondo s.p.a. di Alba (CN) e, per il tramite di questa, alla Stylarte s.p.a. di Nuoro. I fatti sono stati commessi tra il dicembre 2012 e la fine del 2014.

La complessa attività d’indagine, coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Nuoro, Dott. Andrea Vacca, ha indotto il Sindaco e l’intera maggioranza consiliare a rassegnare le dimissioni in data 20.01.2016 con conseguente e attuale commissariamento dell’amministrazione comunale di Orgosolo.