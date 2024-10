“Abbiamo ricevuto numerosissime segnalazioni da parte dei partecipanti al concorso per autisti di ambulanza, unificato per tutte le Asl della Sardegna, che si è svolto il 3 ottobre scorso. Procedura concorsuale ancora aperta che prevede lo svolgimento della seconda prova dal 16 al 20 ottobre.” A parlare e a provare a far luce sul caso sono Roberto Li Gioi e Michele Ciusa (M5s).

Le lamentele riguarderebbero la presunta scarsa trasparenza durante lo svolgimento della prima prova del concorso per la copertura a tempo indeterminato di 72 posti di operatore tecnico specializzato – autista di ambulanza cat. B.

“Nel merito – spiegano - abbiamo presentato una richiesta di accesso agli atti ad Ares Sardegna – proseguono i consiglieri - per poter acquisire con la massima urgenza la documentazione riferita al concorso. È necessario che si faccia chiarezza sulla procedura per dare risposte a tutti i candidati e garantire la correttezza delle operazioni anche in vista della seconda prova in programma”.