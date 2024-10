“Cosa dobbiamo inventare in Sardegna? Niente. Abbiamo tutto se decidiamo di investire nelle nostre tradizioni. Tra queste c'è l'ippica e Chilivani è il luogo dove farla crescere”.

Sono queste le parole pronunciate dal Deputato di Fratelli d'Italia che con con il consigliere regionale Fdi Nico Mundula e il capo di Gabinetto dell'Assessore dell'ambiente Emanuele Beccu hanno assistito alle corse dell’ "HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Global Arabian Horse Festival"-

“Un piacere questo evento internazionale – ha aggiunto Deidda –, grande merito del Presidente Nicola Fois e di chi lavora in questo ippodromo che ha saputo rialzarsi e sta dimostrando che merita tutto il sostegno dopo che il Ministero lo aveva declassato e si rischiava di mandare in fumo sponsorizzazioni e tanto lavoro di uomini e donne che ci dedicano la vita”.

“Grazie alla tenacia dei gestori e ai dirigenti del Ministero – ha concluso – oggi possiamo invece apprezzare le gare e poter sperare una continua crescita" conclude Deidda " il settore Ippico merita il sostegno di tutte le Istituzioni perché in Sardegna è una risorsa che non solo rappresenta la nostra tradizione ma è un volano per lo sviluppo futuro. Chilivani lo merita”.