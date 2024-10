Negozio chiusi, restrizioni per impedire la diffusione del terribile Coronavirus ancora in atto, ma questa mattina, una nostra lettrice che portava il cane a spasso, ha inviato a Sardegna Live queste foto da Piazza Garibaldi, luogo centrale di Cagliari: come è risaputo i supermercati erano chiusi, ma nella piazza striscione e assembramento sono sembrati abbastanza insoliti: “Un pugno di esibizionisti non può certo rovinare l'equilibrio di tante brave persone coscienziose e rispettose del prossimo – ha detto commentando l’accaduto l’avvocato Gianfranco Piscitelli - posso solo dire che a mio parere, la tanto declamata libertà cessa nello stesso punto in cui inizia quella degli altri e, credetemi, non sono persone libere".

Nei fatti, immediato l'intervento della Polizia in piazza Garibaldi: i partecipanti all'iniziativa dimostrativa sono stati ripresi dal personale della Polizia Scientifica, identificati dai colleghi della Digos e saranno sia sanzionati per aver violato le disposizioni del Decreto anti-Covid 19 e denunciati penalmente all'Autorità Giudiziaria.

"Come era prevedibile le Forze dell'Ordine – ha concluso il legale cagliaritano Piscitelli - li hanno già identificati ed io non li difenderò di certo, viva la libertà”