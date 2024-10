50 giovanissimi studenti impegnati nel progetto “Io cittadino di Sassari” sono stati ricevuti ieri dal sindaco di Sassari Nicola Sanna e la presidente del Consiglio comunale Esmeralda Ughi.

Bambine e bambini tra i 3 e i 5 anni della scuola dell'infanzia di via Togliatti dell'istituto comprensivo Brigata Sassari, guidati dalle insegnati, hanno ricevuto dalle mani del primo cittadino e della presidente una copia della Costituzione per ogni famiglia e un diploma per l'impegno dimostrato nel percorso didattico.

L'iniziativa annuale aveva come obiettivo quello di “Sviluppare la centralità e la partecipazione del bambino e della bambina alla vita sociale del proprio ambiente, per acquisire un senso di identità e di appartenenza alla propria comunità e per prepararsi a una crescita responsabile e sociale come "Cittadino e cittadina del mondo”. e hanno spiegato le maestre.

Ogni partecipante ha portato con sé un fac-simile della carta di identità, curata in ogni dettaglio dagli stessi bambini e bambine, e il sindaco ha firmato di proprio pugno ogni documento. Il primo cittadino ha ricevuto in dono un dipinto fatto dai giovanissimi cittadini e cittadine.