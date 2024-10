Lunedì 2 novembre, alle ore 18, presso il Centro Culturale di Via Cattaneo a Iglesias, si terrà la presentazione del cortometraggio “IO BULLO – cronaca di vita e cyber bullismo”, scritto e diretto da Christian Castangia, promosso dall’Associazione Socio-culturale “Tutto Cambia” e in collaborazione con la "Lux Photo Art".

L’invito alla partecipazione alla proiezione e al seminario pubblico è rivolto ai docenti e al personale scolastico, ai genitori e alle varie figure professionali.

Il video sarà utilizzato successivamente, dal mese di novembre in poi, come strumento didattico nelle scuole che aderiranno all’iniziativa per incoraggiare la discussione con ragazzi e adulti sul problema.