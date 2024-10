Un sms poco prima di darsi fuoco nella sua auto, una Ford Focus, sulla spiaggia di Marinella, non lontano da Porto Rotondo: destinataria la moglie, da cui si era separato. Non ci sono certezze sul movente del drammatico gesto di ieri, ma potrebbe essere stato proprio il pensiero di non poter più stare con la donna e i figli la causa del suicidio.

L'uomo di 56 anni, come scrive il quotidiano La Nuova Sardegna, avrebbe avuto un ripensamento all'ultimo minuto, è uscito dall'auto in fiamme ma non è riuscito a scappare. Così lo hanno trovato i vigili del fuoco e i carabinieri accorsi sul posto. La nuvola di fumo che si è levata dalla spiaggia è stata avvistata dalle case vicine, tra cui quella dove vive l'ex moglie. Sarebbe stata proprio lei, dopo avere ricevuto il messaggio con cui l'uomo le annunciava la decisione di farla finita, a vedere il fumo ed avvisare i soccorsi. Sulla vicenda sono ora in corso le verifiche da parte dei carabinieri.