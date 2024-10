E' stato rintracciato e denunciato per omissione di soccorso, fuga e lesioni stradali gravi il proprietario della Smart che sabato mattina ha travolto un 17enne che attraversava sulle strisce pedonali in viale Poetto, a Cagliari, senza fermarsi a soccorrerlo. Il ragazzino è ancora ricoverato in coma farmacologico all'ospedale Brotzu, i medici mantengono riservata la prognosi.

Dal momento dell'incidente gli agenti della polizia municipale non hanno mai smesso di cercare l'auto pirata. Una nota è stata diramata a tutte le forze dell'ordine. Oggi una pattuglia della polizia di Stato ha notato una Smart, dello stesso colore di quella indicata dai vigili urbani, parcheggiata e chiusa a chiave in via Renato Fasano.

Sul posto sono subito arrivati gli specialisti della scientifica e i vigili urbani che hanno accertato, anche dai frammenti mancati dalla vettura, che era proprio quella coinvolta nell'incidente. Il veicolo è stato sequestrato. Il proprietario, un 31enne di Cagliari, è stato contattato e convocato dalla polizia municipale. Negli uffici ha ammesso le sue responsabilità ed è stato denunciato. Nei prossimi giorni sarà interrogato.