Un incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio in via dei Donoratico, a Cagliari. Un quadriciclo leggero guidato da un 18enne di Cagliari ha tracolto un 15enne che attraversava le strisce in via dei Donoratico. Il mezzo non avrebbe rispetto la precedenza investendo il ragazzino.

Il pedone è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso del Santissima Trinità in codice giallo.

Sul posto la Polizia municipale per i rilievi di legge.