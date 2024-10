E' morto il pensionato investito questa sera da un'auto a Badesi. Paolo Canavese, 70enne originario di Cuneo e residente a La Paduledda (Trinità d'Agultu), è stato travolto da un'utilitaria nei pressi delle strisce pedonali nel centro abitato.

Il pensionato è stato trasportato da un'ambulanza del 118 in ospedale a Sassari in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. L'investitrice, una ragazza, si è fermata attivandosi fin da subito per soccorrere la vittima e chiedere aiuto.

A nulla è valso l'intervento dei medici, le gravi ferite hanno causato la morte dell'anziano.