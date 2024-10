E' morto nella notte in ospedale il pensionato Francesco Marci, di 71 anni, di Cagliari, investito in città da un autobus del Ctm mentre attraversava la strada in via Is Maglias.

L'uomo stava passando per la corsia preferenziale riservata ai bus quando è stato travolto dal mezzo pubblico, condotto da un autista 44enne, che da Is Maglias era diretto in viale Merello. L'impatto è stato violento, il vetro del mezzo si è frantumato e l'anziano è stato sbalzato sull'asfalto.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia municipale che hanno effettuato i rilievi e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito all'ospedale Brotzu, con codice rosso. Purtroppo alcune ore dopo il suo cuore ha smesso di battere.

La Polizia municipale sta lavorando per ricostruire nel dettaglio la dinamica, saranno anche visionati i filmati delle telecamere interne del mezzo pubblico.