Una donna di 44 anni, Sabrina Demara, di Belvì, è stata investita da un'auto questa mattina mentre faceva jogging a Tortolì, in via Baccasara, all'incrocio con via Cassidargius. Il guidatore non si è fermato per soccorrerla. La donna è stata trasportata nell'ospedale di Lanusei dal 118 dove è stata ricoverata con codice rosso per trauma cranico, toracico e addominale. E' in gravi condizioni.

Gli agenti della Polizia, guidati dal commissario di Tortolì, Riccardo Signorelli, sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, infatti la donna non è stata in grado di fornire utili elementi. Gli inquirenti danno la caccia all'auto pirata anche grazie a testimonianze di persone e automobilisti che sono transitati sul luogo quando l'incidente è accaduto.