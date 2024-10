La scorsa settimana era stata ricoverata dopo essere stata investita da un'auto a Sestu. Maria Rosaria Adriotti è morta la scorsa notte nel reparto di Rianimazione del Brotzu. La donna aveva riportato un trauma cranico.

Era stata trasferita in ospedale con assegnato codice rosso. A travolgerla, all'incrocio fra via della Resistenza e via Fratelli Cervi, l'auto condotta da un trentenne.

Pare che il giovane abbia effettuato una retromarcia senza accorgersi della donna, investendola. Adesso è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.