Una lite scaturita tra alcuni giovani arzanesi e fonnesi nei parcheggi di un locale notturno a Lotzorai sarebbe alla base del tentato omicidio avvenuto lo scorso 14 maggio alle 5:40.

Quel giorno lungo la Strada provinciale 27, nei pressi dello svincolo per Arzana, un giovane di Fonni, Paolo Busia, è stato travolto da un’auto e in seguito ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei.

Per questo fatto, apparentemente un tragico incidente, è stato arrestato, Pier Giuseppe Demurtas, 22enne, residente ad Arzana, avvisato orale per il reato di tentato omicidio. Contestualmente sono state denunciate altre nove persone, ritenute a vario titolo responsabili del reato di favoreggiamento personale. L’arresto è stato eseguito da militari della Stazione di Arzana con il supporto dello Squadrone Cacciatori Sardegna e di un elicottero AW 109 Nexus del Nucleo Elicotteri di Cagliari.

Gli accertamenti svolti dai Carabinieri della Stazione di Arzana hanno consentito di ricostruire minuziosamente i fatti.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, Demurtas, in compagnia di altri indagati tutti di Arzana, per futili motivi aveva avuto un’accesa discussione con dei ragazzi di Fonni all’interno e nei parcheggi di un locale notturno di Lotzorai. Dopo la lite il gruppo di ragazzi di Arzana si era allontanato su due auto e aveva atteso, sulla strada del ritorno, l’altro gruppo.

Al passaggio di questi ultimi, al chilometro 1,400 della strada Provinciale 27, erano riusciti a far fermare l’auto su cui viaggiavano, una Audi A5 e, appena il conducente Paolo Busia, 31 anni, è sceso dal mezzo, Demurtas, alla guida di una Fiat Punto bianca, lo ha investito in pieno a tutta velocità, scaraventandolo a diversi metri di distanza, lasciandolo sull’asfalto in gravissime condizioni e privo di sensi. Busia, inizialmente trasportato in codice rosso all’ospedale di Lanusei, è stato ricoverato per alcuni giorni nel reparto di rianimazione per essere successivamente trasferito presso un reparto specializzato dell’ospedale Brotzu di Cagliari per ulteriori cure a causa delle gravi lesioni riportate.

Le indagini, oltre a ricostruire la dinamica dell’incidente, ha detto il Capitano Claudio Paparella, comandante della Compagnia di Lanusei, nel corso di un’apposita conferenza stampa, hanno permesso di appurare le responsabilità di altre persone, alcuni dei quali nelle ore immediatamente successive ai fatti hanno aiutato l’arrestato a reperire pezzi di ricambio della sua auto danneggiata dall’impatto e quindi a ripararla, mentre altri, pur conoscendo nel dettaglio l’accaduto, hanno omesso di riferire i fatti nel tentativo di sviare le indagini.

Demurtas, espletate le formalità di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale San Daniele di Lanusei a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.