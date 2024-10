Ieri notte, in via Contivecchi a Cagliari, vicino all'ingresso della discoteca Jko, un 20enne in sella a uno scooter ha travolto una coetanea di Uta.

Ad avere la peggio è stato il ragazzo, ora ricoverato in codice rosso al Brotzu. Ferita la giovane.

Secondo una prima ricostruzione, il pedone stava camminando in via Contivecchi in direzione viale Monastir, quando è stata travolta da un Malaguti F10 condotto dal ragazzo. I due giovani sono finiti a terra.

Sul posto i personale del 118 e la polizia municipale che ha avviato le indagini.

I vigili urbani stanno effettuando gli accertamenti per stabilire lo stato psicofisico del conducente del ciclomotore, rimasto ferito gravemente.