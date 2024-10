Nella giornata di ferragosto ha investito una donna ed è scappato. L'episodio si è verificato sulla Statale 125 a San Teodoro, la povera malcapitata è stata ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Olbia.

Gli agenti della Polizia stradale di Nuoro, in seguito alle indagini, guidati dal comandante Guido Coppola, sono riusciti a risalire al pirata della strada. Si tratta di un autotrasportatore di Monserrato di 26 anni.

Rosa Mazzette, 43 anni di San Teodoro, è stata sbalzata per alcuni metri dal camioncino guidato dal giovane, che ha proseguito la sua corsa dopo l'incidente. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale. Il bollettino medico parla di policontusioni, anche se la donna non sarebbe in pericolo di vita.

Gli agenti della Polizia stradale hanno ricostruito l'incidente grazie alle telecamere degli esercizi commerciali presenti nei pressi dell'incidente, e grazie a dei frammenti del mezzo del 26enne, che hanno permesso di risalire alla ditta per cui l'uomo lavora e al tipo di camioncino.

Elementi che hanno inchiodato l'investitore. L'autista, a cui è stata sequestrata la patente, dovrà rispondere di lesioni personali e di omissione di soccorso.