Ieri sera a Cagliari la polizia, dopo un serrato inseguimento nel centro storico, ha arrestato un 29enne cagliaritano, Giacomo Meola, pregiudicato, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, fuga a seguito di un incidente stradale con feriti, guida in stato di ebbrezza, danneggiamento aggravato e omissione di soccorso.

In particolare, secondo quanto ricostruito dagli agenti, il giovane alla guida di una Fiat Panda di colore verde, ha investito intorno alle 21 una donna ferma sul marciapiede all’incrocio tra via Roma e Largo Carlo Felice. Il conducente dell’auto non si è fermato a prestare soccorso e si è allontanato a grande velocità in direzione Piazza Yenne, facendo perdere le proprie tracce.

La donna, che ha riportato delle lesioni, non gravi, è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118, e accompagnata all’Ospedale SS. Trinità.

Poco dopo gli agenti hanno rintracciato la Panda con a bordo due persone ed è così iniziato un inseguimento. Il conducente della Fiat ha fatto scendere il passeggero per darsi alla fuga, ha danneggiato varie auto in sosta e tamponato l’auto della polizia posizionata per ostacolare la sua fuga. Uno degli agenti, inoltre, con l’intento di aprire lo sportello per bloccare il giovane, è rimasto vittima di un tentativo di investimento da parte del 29enne che è riuscito nuovamente a scappare. La sua corsa è terminata dopo un inseguimento a piedi. Il giovane, che si è fine nascosto tra le frasche e i cespugli di un giardino pubblico, è stato finalmente fermato e arrestato.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato accompagnato presso il proprio domicilio e domani mattina sarà condotto in tribunale per il giudizio direttissimo.

La Polizia Locale ha avviato tutti i rilievi del caso in merito alle numerose autovetture danneggiate dal ragazzo nel corso della fuga.