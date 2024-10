È stato rintracciato dai Carabinieri della Compagnia di Alghero il pirata della strada che lo scorso 23 giugno sulla strada Statale 291, da Fertilia in direzione Santa Maria La Palma, nel sorpassare una bicicletta, ha urtato una ciclista senza fermarsi a soccorrerla.

L’uomo, un pensionato algherese, incurante delle lesioni cagionate alla ragazza si è dato alla fuga facendo perdere le sue tracce.

La ragazza, una 30enne della riviera del corallo, è stata trasportata all’Ospedale di Alghero per la frattura scomposta del radio e dell’omero sinistro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Alghero e della Stazione di Santa Maria La Palma per effettuare i rilievi del caso. Nel corso dell’ispezione dei luoghi è stato rinvenuto lo specchietto retrovisore laterale destro che a causa dell’eccessiva velocità e del forte impatto era stato troncato di netto e volato in cunetta.

Dalla tipologia dello specchietto recuperato è stato identificato il tipo di veicolo coinvolto: un SUV di colore scuro. In relazione al modello e all’arco temporale di produzione dell’automobile sono iniziati, quindi, i “controlli a tappeto” che hanno permesso di arrivare al ritrovamento dell’auto ed all’identificazione dell’investitore che è stato denunciato per lesioni stradali e per fuga con omissione di soccorso. Il Suv è stato sequestrato e la patente del denunciato ritirata.