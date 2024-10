Nella giornata di ieri, la polizia ha arrestato Giovanni Tommaso Paul Rosano, 23enne di Oristano per i reati di resistenza, lesione a pubblico ufficiale e ricettazione.

Il giovane è stato segnalato agli agenti dal centro Operativo Telecomunicazione, che avvisavano l’arrivo del 23enne insieme a un passeggero a bordo di un Audi A4, vettura risultata poi rubata lo scorso 19 aprile.

Alla vista dei poliziotti, il giovane non ha esitato a non rispettato l’ordine di fermata, procedendo a tutta velocità travolgendo un agente di polizia.

Una volta fermati, il ragazzo e il passeggero sono stati perquisiti e rinvenuti alcune sostanze di stupefacenti nascosti nelle tasche, tra cui cocaina, eroina e hashish.

Il 23 enne si trova ora in carcere in attesa di giudizio, mentre per il poliziotto investito sono stati assegnati 5 giorni di prognosi per trauma contusivo al ginocchio.