Oggi, i carabinieri della Stazione di Ossi hanno identificato e denunciato A.T.G., impiegato ossese di 40 anni, incensurato. Il provvedimento a conclusione delle indagini relative all'investimento di un pedone avvenuto nel centro abitato nel pomeriggio del 12 dicembre, in seguito al quale l'investitore si era dato alla fuga.

Il pedone, investito mentre attraversava la strada, era stato ricoverato, non in pericolo di vita, presso l’Ospedale civile di Sassari, dove i medici avevano giudicato le lesioni lesioni riportate guaribili in 15 giorni.