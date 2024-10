Ha perso il controllo dell'auto per cercare di evitare un cinghiale che gli ha attraversato la strada all'improvviso, ma non è riuscito ad evitare l'impatto, che per l'animale è stato fatale, ma per sua fortuna è rimasto praticamente illeso in seguito al ribaltamento del veicolo.

È la disavventura capitata nella tarda serata di ieri ad un algherese di 22 anni.

Il giovane era alla guida di una Polo Volkswagen, si era appena lasciato alle spalle la borgata rurale di Santa Maria La Palma e si stava dirigendo verso quella di Corea, in cui abita, che si trova nell'area compresa dal Parco naturale regionale di Porto Conte.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero e i vigili del fuoco del distaccamento di Alghero.