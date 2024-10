Stava attraversando l’abitato di Nuragus in direzione Gesturi insieme ad altri centauri quando, ha investito un cane che gli ha improvvisamente attraversato la strada dopo essere scappato alla sorveglianza del proprietario. Nell’impatto il motociclista, un 60enne padovano, è caduto rovinosamente a terra. E’ stato subito soccorso e trasportato per i necessari accertamenti al pronto soccorso di San Gavino. Anche il cane, agonizzante per le ferite subite, è stato soccorso dal proprietario e portato presso il servizio veterinario di Isili.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Isili che colgono l’occasione per invitare i proprietari di animali alla massima attenzione al fine di prevenire qualsiasi situazione di pericolo per la circolazione stradale.