Incidente stradale nel quartiere di Mulinu Becciu: una Ford Focus percorreva la via Tiepolo diretta verso via Crespellani e dopo aver affrontato una curva a velocità sostenuta ha investito sulle strisce pedonali un 22enne e un 20enne, entrambi residenti a Cagliari.

L’automobilista non ha fermato il veicolo e ha terminato la sua folle corsa finendo la sua sul marciapiede alla sua destra abbattendo dei pali di segnaletica verticale e urtando e spostando un veicolo in sosta, un’Alfa 147.

Il conducente, una volta sceso dal veicolo, si è dato alla fuga a piedi. Dai controlli in database la Focus risultava di provenienza furtiva, mentre i due pedoni sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso presso una struttura ospedaliera da due ambulanze del 118. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge, mentre in città è caccia all’uomo.