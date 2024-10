Si sono concluse con successo le ricerche dell'autista che domenica sera, in via Vivaldi a Siniscola aveva investito due ragazzine di 12 anni che stavano passeggiando lungo la strada.

Dalla ricostruzione dei fatti, il conducente le aveva colpite nella parte bassa del corpo, senza però fermarsi e verificarne le condizioni di salute, ma facendo perdere le sue tracce.

Le ragazze hanno richiesto l'intervento di aiuto al 112. La centrale operativa della Compagnia di Siniscola ha inviato sul posto una pattuglia per verificare la dinamica dell'incidente.

Nel frattempo il personale del 118 ha prestato le prime cure alle malcapitate per le diverse contusioni riportate, decidendo di trasportarle al pronto soccorso dell'ospedale "San Francesco" di Nuoro per ulteriori accertamenti diagnostici.

Da subito sono iniziate le ricerche dell'investitore e raccolte le prime informazioni su una Fiat Punto di colore chiaro, nel pomeriggio di ieri è stato rintracciato il presunto autista, un signore di 79 anni.

I militari, verificate le circostanze dei fatti e raccolte tutte le prove indiziarie, hanno denunciato l'anziano in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria per lesioni colpose e per l'omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale, oltre ad avergli sequestrato l'autovettura.