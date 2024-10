Questa mattina a Decimomannu un ciclista è stato investito da un'auto. L'incidente è avvenuto alle 7 al chilometro 14. L'auto ha urtato il ciclista che a causa dell'impatto è finito a terra, ma il conducente della vettura non si è fermato per soccorrerlo ed è fuggito.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e un'ambulanza del 118. Il ferito è stato trasportato con codice rosso nell'ospedale Brotzu. Nella caduta ha riportato diverse ferite. Non sarebbe in pericolo di vita. La Polstrada ha avviato le ricerche per rintracciare l'auto pirata.