Colto di sorpresa da un posto di blocco in viale Poetto, ha bruscamente deviato la direzione di marcia alla vista dei carabinieri, tanto da attirare la loro attenzione.

I militari hanno subito capito che l'automobilista aveva qualcosa da nascondere, e sono prontamente montati sulla gazzella, con la quale lo hanno raggiunto e fermato in pochi secondi.

Nel dubbio si potesse trattare di un soggetto pericoloso i due carabinieri sono scesi dal mezzo in assetto molto operativo, in maniera da poter eventualmente reagire ad una possibile azione di fuoco del sospetto.

L'uomo, 39enne cagliaritano, secondo quanto riferito dalle autorità, nascondeva nell'auto due dosi di cocaina delle quali non era riuscito a disfarsi, non avendone avuto il tempo materiale. Per questo motivo sarà segnalato alla prefettura di Cagliari, quale assuntore di stupefacenti.

Nel cruscotto dell'auto custodiva inoltre un coltello a serramanico di 24 cm (16 di lama). Ciò gli comporterà invece una denuncia alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per porto abusivo di un'arma bianca.