L'Associazione Culturale S'Isprone con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Gavoi indice un avviso per raccogliere manifestazioni d’interesse di aziende operanti nei settori del commercio, turismo e ristorazione per partecipare all’evento “Giornate della Poesia 2016 – Invasione PoETICA”.

La manifestazione intende invadere il paese con eventi poetici che occupino spazi inconsueti e raggiungano il pubblico in modi altrettanto inconsueti.

La maggior parte degli appuntamenti (letture, presentazioni di libri etc. della durata massimo di un’ora ognuno) è prevista, infatti, all’interno dei bar, dei ristoranti o delle attività commerciali che si renderanno disponibili a ospitarli.

Le aziende dovranno essere ubicate nel centro urbano del Comune di Gavoi per la natura stessa dell’evento, che prevede uno spostamento a piedi del pubblico per seguire i diversi momenti della manifestazione.

L’ avviso intende favorire la partecipazione delle aziende alle attività di promozione della cultura e del sapere sul territorio e allo stesso tempo coinvolgere le stesse in un evento che possa diventare anche fonte di reddito e momento di promozione.

Gli organizzatori sceglieranno a seconda degli eventi specifici della manifestazione le location aziendali più adeguate, allestiranno il locale con le strumentazioni necessarie e presenteranno all’azienda le esigenze logistiche per l’evento in programma, promuoveranno l’evento in tutti i canali informativi.

Le aziende che desiderano prendere parte alla manifestazione dovranno compilare la domanda di partecipazione scaricabile dal sito del Comune al seguente indirizzo

http://www.comune.gavoi.nu.it/cominfo/avvisi/avviso.asp?id=481 che dovrà essere consegnata entro e non oltre il 21 marzo o tramite mail all’indirizzo info@comune.gavoi.nu.it oppure consegnati a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Gavoi, Piazza Santa Croce – Gavoi (Nu).