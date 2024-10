Per tre giornate i locali pubblici saranno teatro di proiezioni, performaces poetico-teatrali,letture e poetry slam.

Dal 15 al 17 aprile si terrà, infatti, a Gavoi la prima edizione di “Invasione poetica”, manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale S'Isprone, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Gavoi e in collaborazione con Prociv Arci Gavoi, Biblioteca Comunale, Poetry Slam Sardegna.

L’evento intende invadere il paese con incontri poetici che occupino spazi inconsueti e raggiungano il pubblico in modi altrettanto inconsueti.

La maggior parte degli appuntamenti è prevista, infatti, all’interno dei bar.

Il programma:

Venerdì 15 aprile

Ore 15:00 – Biblioteca Comunale – Duello all’Ultima rima – si sfidano a suon di poesie le Classi Terza e Quinta della Scuola Primaria di Gavoi + Mostra Bibliografica sulla Poesia.

Ore 21 – Sala Consiliare – Breve presentazione dell’evento e CINEpoetica 1: Urlo, di Rob Epstein e Jeffrey Friedman - film

Sabato 16 aprile

Ore 12:00 – Bar Kiodo - PoEtande in sardu – aperitivo poetico - Angelo Bosu legge i suoi versi e racconta il mondo dei premi e concorsi di poesia in Sardegna

Ore 15:00 – Sala Consiliare - CINEpoetica 2: Fernanda Pivano – A farewell to beat di Luca Facchini – documentario

Ore 17:00 – Bar Kursal - PoEtande – letture poetiche all’ora del thè – La poesia è femmina? - Luana Farina legge e racconta la sua esperienza poETICA

Ore 18:30 – Osteria Borello - 1° Barbagia Poetry Slam –- sfida poetica aperta a tutti valida per la qualificazione alla finale regionale del Poetry Slam Sardegna - Special Guest: Frank Klötgen (Germania): poeta, performer, attore, musicista, scrittore… – M.C. Sergio Garau - notaio di gara LIPS Giovanni Salis – intermezzi musicali a cura di Jam Ensemble

Domenica 17 aprile

Ore 12:00 – Cantina Garau - PoEtande – aperitivo poetico – Fior di poesia – Valentina Loche legge e racconta Alda Merini

Ore 16:00 – Sala Consiliare - CINEpoetica 3: Born into this - Nato per essere Bukowski –- di John Dullaghan – documentario

Ore 18:00 – Bar S’Istentu - PoEtande – letture poetiche all’ora del thè – Pablo Neruda: Passos de amor y libertad - Performance di Teatro-Poesia con Laura Monni

Ore 19:30 – Bar Anko Franka - PoEtande in sardu – aperitivo poetico – L’ant postu crobbe – La poesia occasionale – con Piergavino Sedda.