“Da alcune settimane è in corso, nel territorio di Noragugume, un’invasione di cavallette che sta provocando danni ingenti alle aziende agricole ed agli imprenditori economici che operano nel settore agropastorale del territorio comunale di Noragugume, con conseguente compromissione dell’annata agraria ed effetti devastanti su tutta l’economia del comparto citato”.

Lo fa sapere il Comune di Noragugume che in una nota spiega: “Quello in corso rappresenta l’ennesimo evento dannoso, che va a gravare sul territorio comunale, nonché un ulteriore monito che deve far riflettere sui numerosi segnali che la natura ci trasmette, dai cambiamenti climatici alle continue emergenze. In numerose dichiarazioni pubbliche degli esperti del settore si sottolinea, a chiare lettere, l’impossibilità di bloccare il fenomeno in corso, e si evidenzia la necessità di un intervento immediato ed urgente, attraverso azioni di prevenzione, per scongiurare che il fenomeno si ripeta”.

Il Comune chiede dunque il riconoscimento dello stato di emergenza: “Un fenomeno che caratterizza le campagne del territorio comunale assimilabile allo stato di catastrofe biologica, come definito dal glossario della Protezione Civile”.

“E' doveroso promuovere ogni azione opportuna ed imprescindibile – sottolineano - al fine di tutelare gli interessi e salvaguardare i diritti degli operatori economici che stanno subendo gli effetti drammatici dell’evento, segnalando agli Assessorati regionali competenti, e agli organi preposti, tra cui l’Agenzia Regionale per il sostegno all’Agricoltura (ARGEA) e (LAORE), l’evento che ha colpito il territorio di questo Comune richiedendo, altresì, alla Regione Autonoma della Sardegna e agli Enti competenti, azioni concrete di prevenzione, volte a scongiurare il ripetersi del fenomeno in atto”.

Il sindaco invita i titolari di aziende agricole e zootecniche del territorio del Comune di Noragugume a voler segnalare eventuali danni subiti e/o richieste di sopralluogo in azienda al fine di monitorare la situazione.