“Purtroppo le azioni di contrasto attivate per debellare l'invasione di cavallette in atto nella Piana di Ottana non sembrano sufficienti ad eliminare un fenomeno che anche quest'anno sta devastando i campi e mettendo in ginocchio le aziende. I pastori e gli agricoltori della zona sono disperati a causa del numero di focolai di infestazione e chiedono il potenziamento della task force impegnata sul campo. Il limitato numero di squadre impegnate nella disinfestazione è limitato anche a causa della resistenza degli operatori del biologico che a causa del principio attivo utilizzato nella disinfestazione vedrebbero svanire le loro certificazioni”. Così la consigliera regionale del M5s Desirè Manca ha presentato un'interrogazione al Presidente della Regione e all’assessore regionale dell’Agricoltura Murgia affinché venga potenziata quanto prima la task force impegnata nella lotta all'invasione di locuste.

“Per fronteggiare l’emergenza - spiega la pentastellata - è necessario aumentare il numero delle squadre che operano sul territorio anche coinvolgendo risorse umane e strumentali da Province diverse da quella di Nuoro”. 

“La Giunta regionale ha stanziato due milioni di euro per ristorare le aziende colpite gli scorsi anni, tuttavia, è necessario intervenire con maggiore forza in questo momento cruciale per l'attuazione delle misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del fenomeno. Anche a causa della crisi generata dalla recrudescenza della pandemia da Covid-19 le aziende agricole e zootecniche stanno pagando da oltre due anni un prezzo estremamente salato in termini di diminuzione delle attività e seria difficoltà nella vendita del proprio prodotto”.