Intorno alle 12.30 di oggi, 24 agosto, i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in località Murineddu, ad Arzachena, per il salvataggio di sei vitelloni rimasti intrappolati sul greto di un torrente, dove erano scesi per bere.

Dopo alcune ore di lavoro la squadra di soccorritori, anche con l'ausilio di un escavatore dell'allevatore proprietario degli animali, è riuscita a creare un varco utile per portare in salvo gli animali.