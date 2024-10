Mangiano alcune caramelle americane e finiscono in ospedale con una intossicazione alimentare. Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Forio d'Ischia, allertati dalla centrale operativa, sono intervenuti nell’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Una 55enne, una 53enne e un 17enne (il ragazzo compirà 18 anni tra poco meno di un mese) si erano presentati - accompagnati da un parente - al pronto soccorso per un’intossicazione.

I tre hanno raccontato a carabinieri e medici di lavorare per una ditta di pulizie. Poco prima, mentre si trovavano in una camera di un albergo a Forio impegnati nella propria mansione, si erano lasciati ingolosire dalla presenza di alcune caramelle mangiandone qualcuna. Dopo pochi minuti per le due donne e il ragazzo giramenti di testa e stato confusionale.

I carabinieri sono intervenuti nella stanza d’albergo segnalata – occupata da una coppia di turisti statunitensi incensurati di 37 e 31 anni – e lì hanno trovato e sequestrato una confezione di caramelle alla frutta molto note negli Usa. I cubetti gommosi saranno sottoposti ad accertamenti.

I 3 malcapitati sono ricoverati “in osservazione breve intensiva per disintossicazione, non in pericolo di vita”. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Ischia impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.