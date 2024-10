Il questore Paolo Fassari, stamattina, ha incontrato in questura Roberto Bornioli, presidente di Confindustria Sardegna Centrale, per parlare di sicurezza delle imprese in provincia e per ascoltare le riflessioni e proposte di Confindustria provinciale sul tema.

Si è parlato, inoltre, di intimidazioni nei confronti degli imprenditori. Il questore ha garantito massima attenzione e intensificazione dei servizi di controllo del territorio e delle indagini per chi ha subito intimidazioni o attentati .

Fassari ha anche ribadito la necessità di lavorare tutti insieme per promuovere la cultura della legalità, specie nei giovani, per cercare di cambiare le negatività di questo territorio e per superare le criticità.

Il presidente Bornioli ha poi sottolineato le difficoltà attraversate dalle imprese oltre che per la crisi anche per la carenza della rete infrastrutturale, per la burocrazia e ha sottolineato la necessità di essere innovativi.