"È un fatto gravissimo che merita tutta l'attenzione delle istituzioni, mi sono immediatamente messo in contatto con il Ministro dell'Interno e segretario della Lega, Matteo Salvini, per richiedere ogni iniziativa necessaria a supporto del personale dei carabinieri coinvolto a cui mi pregio di portare, insieme alla mia, anche la sua solidarietà”.

Sono queste le dichiarazioni del deputato Eugenio Zoffili, Coordinatore Lega della Sardegna e Presidente del Comitato Bicamerale Schengen, Europol e Immigrazione.

“Risponderemo alle intimidazioni inviando più uomini, mezzi, strumenti e risorse alle forze dell'ordine in tutta la Sardegna. Nello specifico saranno 431 le donne e uomini in divisa che entreranno in servizio grazie allo sforzo del Governo a difesa dei presìdi sardi, energie presto ulteriormente rafforzate dai 4.290 Allievi Carabinieri che verranno immessi in servizio entro il 2023 e in quota parte destinati anche in regione. Un primo contingente interforze di 371 unità sarà già operativo dal prossimo 1° luglio nell’ambito del potenziamento degli uffici delle Forze dell’ordine predisposto in vista della bella stagione e finalizzato a specifici progetti individuati dal Viminale; di questi, 147 a Cagliari, 59 a Nuoro, 19 ad Oristano e 146 a Sassari, a cui si sommano ulteriori 60 agenti della Polizia di Stato, assunti a seguito dei concorsi programmati, entro aprile 2020, saranno distribuiti nelle varie questure: 30 a Cagliari, 10 a Nuoro, 5 ad Oristano e 15 a Sassari. Il nostro impegno c'è e resta alto, perché la sicurezza dei cittadini e dei membri delle forze dell'ordine viene prima di tutto".