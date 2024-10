Nuova intimidazione ad un amministratore locale. Questa volta nel mirino è finito il sindaco di Castiadas, Quintino Sollai. Qualcuno ha dato fuoco alla legnaia che si trova poco distante dalla sua abitazione.



"L'incendio è stato appiccato nel pomeriggio - racconta il sindaco Sollai - io ero in casa. Qualcuno dalla strada comunale che si trova poco distante si è avvicinato e ha appiccato l'incendio, oppure ha lanciato qualche cosa per appiccare il rogo. Fortunatamente mi sono accorto delle fiamme e in zona si trovavano gli uomini del Corpo forestale che hanno subito spento il rogo". Il primo cittadino non riesce a spiegarsi le ragni del gesto.

"Non posso ipotizzare nulla, o aver dubbi su qualcuno in particolare - dice - di sicuro si tratta di un gesto vile da condannare. Sono ormai bersagliato da un anno con lettere minatorie - aggiunge Sollai - sono lettere che lasciano il tempo che trovano a cui non ho mai dato peso. Sono un cittadino onesto, che ha agito sempre con imparzialità".

Foto tratta da Ansa