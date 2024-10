Intimidazione ai danni di un candidato alle prossime amministrative a Villasalto, Comune in provincia di Cagliari commissariato dopo le dimissioni di sindaco e vicesindaco finiti nell'inchiesta su appalti truccati.

Leonardo Pilia, candidato della lista Uniti per Villasalto, che in precedenza ricopriva l'incarico di consigliere comunale di minoranza, il 12 marzo ha trovato, appesa a un albero del cantiere dell'Ente foreste per il quale lavora, una lettera con scritto: "Leonardo Pilia non presentarti alle amministrative, non fare più politica altrimenti te la facciamo pagare e non è uno scherzo!"

Ieri è stata recapitata una seconda lettera minatoria, con ancora minacce di morte e tre cartucce.

"Siamo una comunità di mille anime e stiamo cercando di uscire da una situazione difficile - ha commentato - Questa cosa mi preoccupa molto, io sono un padre di famiglia. Chiediamo alle istituzioni di poter governare e di fare attenzione a quanto sta accadendo".