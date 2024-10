E-Distribuzione ha comunicato che lunedì primo giugno i tecnici dovranno eseguire un intervento sulla linea elettrica che alimenta l’impianto di sollevamento idrico di Genna e Masoni al servizio dei centri abitati di Cardedu e Bari Sardo. Le squadre di Abbanoa garantiranno l’erogazione idrica nei due Comuni tramite manovre di rete utilizzando le scorte accumulate nei serbatoi.

Non sono esclusi cali di pressione o temporanee interruzioni in particolare per le utenze situate a quote più elevate se l’intervento dell’azienda elettrica dovesse richiedere tempi lunghi. La situazione ritornerà alla normalità al completamento dei lavori da parte di E-Distribuzione.

Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.