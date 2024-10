Sono numerosi gli interventi che il gestore unico dell'acqua ha programmato a Sassari. Tra questi quelli previsti il 22 gennaio quando , in occasione della chiusura già comunicata e prevista per lavori Enas sulla condotta del Coghinas II, sarà effettuata la riparazione di una consistente perdita in località Lu Traineddu - Monte Oro.

L'intervento, fanno sapere da Abbanoa, si presenta particolarmente complesso: interessa un tratto della condotta distributrice da Monte Oro per Sassari, del diametro di 800 millimetri, fortemente ammalorato e già interessato da rotture negli ultimi anni, che attraversa persino un'area privata.

«Abbanoa – fanno sapere – ha già realizzato diversi interventi che hanno consentito alla città di migliorare notevolmente l’approvvigionamento idrico grazie all’attivazione della doppia alimentazione dai potabilizzatori di Truncu Reale e Bidighinzu e all’attivazione di nuove interconnessioni delle condotte principali».

A febbraio è programmato un intervento definitivo con 'relining': è una tecnica di ricostruzione dall'interno, meno invasiva rispetto ai tradizionali lavori con scavo, che consentirà la completa riabilitazione dei giunti interessati da sempre più frequenti rotture.