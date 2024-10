Nei giorni scorsi, si sono interrotti i lavori per la pavimentazione stradale di Cheremuleche erano in corso già da alcune settimane. Una situazione che ha creato dei disagi alla popolazione tanto che è dovuta scendere in campo, in prima persona, la Sindaca Antonella Chessa.

In una nota, la prima cittadina si è scusata, a nome dell'Amministrazione comunale per i disguidi causati da questa situazione. «A questo proposito – si legge –ci tengo a precisare che la Soprintendenza ai Beni culturali e archeologici di Sassari ha ritenuto di bloccare il cantiere, ritenendolo, su segnalazione di qualcuno, non regolare».

«In attesa di un loro sopralluogo per le necessarie verifiche del caso», la Chessa ha chiesto ai cittadini «di sollevare l'Amministrazione da ogni "Colpa", visto che non siamo responsabili in alcun modo di questo inconveniente».

«Anzi – ha concluso– stiamo sollecitando la Soprintendenza affinché venga il più velocemente possibile a verificare la regolarità dei lavori e a dare il via alla riapertura del cantiere».