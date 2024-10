Il Ministero dello Sviluppo economico, in collaborazione con il Ministero degli Affari esteri, ha promosso una missione, gestita ed organizzata dall'Istituto per il commercio estero, negli Emirati Arabi Uniti, ad Abu Dhabi e a Dubai dal 7 al 9 ottobre.

Le imprese sarde interessate, operanti nei settori delle attrezzature e servizi medicali, del contact e delle attrezzature alberghiere, dell'oil e del gas e dell'agroalimentare (in particolare prodotti da forno, formaggi, alimenti in scatola, prodotti surgelati pronti e vini), possono presentare la richiesta per la partecipazione all'Assessorato dell'Industria entro il 31 agosto.

Per informazioni: eau2013.ice.it/home-page/ documentazione

“L'internazionalizzazione nei mercati esteri rappresenta un'opportunità di crescita importante per le imprese sarde - ha spiegato l'assessore Antonello Liori - Perciò, auspico che le aziende aderiscano numerose alla missione organizzata dall'Ice”.