Altro riconoscimento per il giovanissimo Mario Donato Vinci di Sassari. Nei giorni scorsi, la giovane promessa della musica si è portato a casa il premio speciale della giuria per la miglior presenza scenica della sedicesima edizione dell' “International pop music contest”, che si è tenuto a Veliko Tarnovo, in Bulgaria.

Vinci ha presentato l'inedito brano "Tram Rock", scritto dall’autore napoletano Pino Caserta e registrato dallo Studio Emme 61 Record di Nino & Alessandro Sgambati di Napoli. Una brillante sinergia tra musica e movimenti, merito delle coreografie appositamente studiate per lui da Giuseppe Madeddu, maestro della F.Art Studio Dance di Sassari, che ha particolarmente impressionato la giuria.