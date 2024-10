“Il progresso tecnologico ha caratterizzato gli ultimi decenni rivoluzionando le nostre vite”. Sono queste le parole pronunciate dall’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, all’apertura, ieri, della seconda giornata dell’International Job Meeting, dedicata all’innovazione.

“L’evento propone, tra le tante esperienze tecnologiche, il Vertical Movie Academy, una iniziativa di formazione attraverso cui è possibile imparare una nuova tecnica di riproduzione di cortometraggi in verticale. La Regione Sardegna – ha aggiunto – è la prima in Italia ad aver appoggiato questo progetto per poter offrire ai nostri ragazzi ogni opportunità di sviluppo legate alle nuove tecnologie”.

Un degli appuntamenti di ieri è stato il convegno dal titolo “Innovazione tra tecnologia e sostenibilità” dove è intervenuto l’assessore regionale del Bilancio e Programmazione, Giuseppe Fasolino.

“Il progresso tecnologico aiuta a diminuire l’impatto ambientale. Per questo l’innovazione deve essere ben indirizzata individuando come obiettivo principale proprio la sostenibilità. Il motore capace di animare questo processo è alimentato dalla conoscenza, fonte inesauribile di creatività. Se riuscirete a intercettare il cambiamento e se noi saremo in grado di darvi gli strumenti per farlo - ha detto rivolgendosi alla platea - allora avremo vinto le sfide del futuro”, ha dichiarato l’esponente della Giunta Solinas.

Fasolino ha anche voluto esprimere parole di soddisfazione per la grand partecipazione dei giovani, “segnali importantissimi da cogliere. II fermento che si avverte, la voglia di fare e di imparare sono le basi da cui possiamo ripartire”.

“La Regione Sardegna – ha concluso la Zedda – ha intravisto in questo settore un potente volano per il rilancio dell’economia regionale, approdando a Hollywood per presentare New Animation in Sardegna in occasione dell’American film Market. Obiettivo primario del progetto è l’insediamento di un laboratorio produttivo e formativo dedicato al cinema e all’audiovisivo, con focus sui prodotti di animazione in Sardegna. Sul territorio isolano c’è ancora una forte assenza di figure professionali qualificate per operare nel campo dell’animazione 2d/3d e per lavorare nei settori della serialità del cinema, della pubblicità e del videogame”.