I finanzieri della Sezione Operativa Navale di Sant’Antioco, intorno alle 11:00, hanno intercettato e fermato un barchino con 10 immigrati algerini. L’avvistamento è avvenuto in mare a circa 3 miglia a sud di Punta Menga, nelle acque antistanti Cala Piombo, nel Comune di Teulada.

L’imbarcazione, in legno e dotato di motore fuoribordo, è stato affiancato e scortato nel porto di San Antioco, dove i clandestini, risultati in buone condizioni di salute, sono stati fatti sbarcare.

Tutti i migranti sono stati accompagnati a Cagliari per le procedure di rito e la successiva sistemazione in un centro di prima accoglienza.

In considerazione delle favorevoli condizioni meteo previste per i prossimi giorni, le unità navali ed aeree del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari rafforzeranno la vigilanza in prossimità dei tratti di costa principalmente interessati dagli sbarchi, al fine di garantire la necessaria cornice di sicurezza a tutela del territorio e della salvaguardia della vita umana in mare in relazione anche alle nuove funzioni di polizia del mare svolte dal Corpo in via esclusiva.