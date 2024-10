E' stata intercettata l’imbarcazione rubata una settimana fa dal porto turistico di Alghero. A rintracciare la barca, mentre viaggiava alla deriva e in balìa delle correnti, una coppia di turisti che viaggiavano su una piccola imbarcazione a vela. A bordo si trovava Fabrizio Usai, 49enne di Alghero accusato di averla rubata.

L'uomo era in attesa di incrociare qualche altra imbarcazione dopo aver esaurito il carburante. Usai è stato soccorso dalla coppia che lo ha accompagnato in Spagna ed è stata costretta ad abbandonare in mare l'imbarcazione rubata.

L'identità di Usai era chiara ai carabinieri già poche ore dopo grazie alle immagini fornite dal sistema di videosorveglianza attivo in tutta l’area portuale

Il Consorzio del porto e altre realtà competenti in materia stanno organizzando una nuova attività di ricerca per riportare ad Alghero il natante, con la speranza di ritrovarlo ancora in buono stato