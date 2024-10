Con una nota inviata all’Assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, Anci Sardegna ha preso posizione sul tema dell’interazione Reddito di inclusione sociale con il Reddito di cittadinanza.

Secondo il presidente Emiliano Deiana “L’argomento si presenta come uno dei più delicati che il sistema dei Comuni deve affrontare anche per gli effetti che esso genera nella vita persone, delle famiglie e nel governo delle comunità”.

“Il monitoraggio in atto da parte degli uffici regionali, peraltro sostenuto da Anci Sardegna, – aggiunge – ci potrà permettere di poter fare un primo focus specifico, sul merito e sul metodo, al fine di poter definire - almeno per il REIS 2019 - criteri e modalità capaci da un lato di estendere la platea dei cittadini beneficiari e dall’altro di poter rendere complementari i due interventi, regionali e nazionali”.

“Anci Sardegna – conclude Deiana – auspica che il tema possa essere affrontato e definito in tempi brevi, anche in virtù delle esperienze già affrontate positivamente nel passato. A tal fine le proponiamo un incontro politico-istituzionale per una data da stabilire per dare un indirizzo univoco sulla problematica in oggetto che sta paralizzando i servizi sociali dei comuni e le attività di utilità sociale che i beneficiari del Reis svolgevano a vantaggio della collettività”.