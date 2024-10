“Stamattina al risveglio. Tutti profili veri. Questi sono uomini e donne. La Procura ringrazia ed anche le donne vittime di violenza alle quali sarà devoluto l' intero importo dei risarcimenti. Vi terrò aggiornati, come sempre”.

Questo in sintesi, il breve ma conciso post della consigliera regionale del M5S, Desirè Manca, sul suo profilo Fb, letteralmente preso di mira e tappezzato di insulti volgari e sessisti.

L’esponente Pentastellata però non s’è persa minimamente d’animo e ai messaggi denigratori ha risposto in tono deciso: tutti i post, con tanto di nomi e cognomi di profili veri e non fake, sono stati “screenshottati” e inviati alla Procura della Repubblica: “Il risarcimento danni da parte dei colpevoli di questi atti deplorevoli ed inutili? I soldi saranno totalmente devoluti alle vittime di violenza” – ha detto in sintesi Desirè Manca. Tantissimi i messaggi e le attestazioni di solidarietà dal mondo politico, istituzionale e da tantissimi utenti che stimano la consigliera regionale.