Nella giornata di ieri, la polizia ha arrestato M.G., 20enne di Iglesias per i reati di violenza e minaccia a Pubblico Ufficiali e rifiuto di declinare le proprie generalità.

In particolare, durante il normale controllo per le piazze del paese, gli agenti sarebbero stati insultati con parole minacciose dal 20enne che transitava in bicicletta in Piazza Sella.

Insospettiti di questo insolito comportamento, i poliziotti hanno proceduto a identificare il giovane, che dopo essersi rifiutato di fornire agli agenti le sue generalità e scappato facendo perdere le sue tracce.

Ricercato, gli agenti lo hanno trovato poco dopo nella sua abitazione mentre stava litigando con il padre.

Per sedare gli animi, un poliziotto avrebbe cercato di dividere i due, rimanendone coinvolto. Infatti il giovane per sbaglio avrebbe colpito un agente sferrando alcuni colpi a mano aperta sul viso, tentando contemporaneamente di aggrapparsi con le dita.

Prontamente immobilizzato è stato arrestato in attesa di giudizio, mentre per l’agente ferito sono stati assegnati 12 giorni di cure.